Così il difensore del Genoa Edoardo Goldaniga a Sky Sport prima del match contro la Juventus, attualmente in corso e nel quale lo stesso Goldaniga è stato ammonito dopo un quarto d'ora: "Ho visto la partita della Juventus con il Barcellona. Sicuramente quando gioca una squadra italiana in Champions è sempre bello, a maggior ragione l'ho seguita con interesse visto che sarebbe stata la nostra prossima avversaria. È una squadra fortissima e fa piacere che stia andando bene in Europa. Dobbiamo continuare a fare ottime prestazioni, con le prestazioni arriveranno i risultati. Il percorso è ancora lungo, siamo solo all'inizio del campionato".