Le parole diin conferenza dopo Genoa-Juve:LA PARTITA - La volontà è sempre stata, ho chiesto personalità e coraggio, proposta palla a terra e ci siamo riusciti. Abbiamo trovato linee di passaggio, ho dovuto cambiare qualcosina per avere più peso davanti, Ekuban è entrato bene, ha attaccato la profondità e gliel'avevo chiesto. I ragazzi si meritavano una serata così, c'era la voglia di reagire.I CAMBI - Vedo tutti lavorare al massimo, credo che nel percorso di crescita possano esserci intoppi, momenti altalenanti ma credo che questa squadra abbia sempre proposto, giocato, creato occasioni da gol. Dobbiamo lavorare in questa direzione.LETTURA DELLA PARTITA - Non è semplice contro una squadra fisica come la Juve, ma la volontà era di cercare giocatori palla a terra come Messias e Gudmundsson. A tratti l'abbiamo fatto bene altre meno. Abbiamo dimostrato di volerla riprendere.ALL'INTERVALLO - La richiesta è dare grande fiducia alla squadra e ai singoli nell'intervallo. Stimolarli in quella direzione, era una partita che potevamo riprendere, serviva fare di più, serviva maggior fiducia e così è stato.BANI - Dà sicurezza, esperienza e fiducia a tutto il reparto difensivo.QUANTO VALE - Tantissimo, nelle ultime non eravamo riusciti ad ottenere quello che volevamo rispetto alla proposta in campo. Questo punto significa tanto, contro una squadra che lotta per lo scudetto.EPISODI - Devo riguardare le immagini, non posso dare un giudizio in questo momento.