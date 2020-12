Aveva già avuto la soddisfazione di esordire in Champions League entrando in campo nel finale contro la Dinamo Kiev, oggi contro il Genoa si è tolto quella di fare il proprio debutto in campionato. Parliamo del difensore rumeno Radu Dragusin, sempre più stesso "tolto" all'Under 23 da Andrea Pirlo che spesso e volentieri lo aggrega ala prima squadra della Juventus. Lui, un predestinato di 18 anni (19 fra due mesi) che oggi ha fatto il suo ingresso in campo allo scadere al posto di Matthijs De Ligt. Ne sentiremo parlare ancora.