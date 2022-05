Quando parla Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Juve? Ecco l'appuntamento, come riportato dal sito ufficiale della Juventus: "Domani allenamento e poi partenza per Genova; prima, però, Mister Allegri sarà in diretta dall’Allianz Stadium per la consueta conferenza stampa pre match. Appuntamento alle 11.30, live come sempre su Juventus Tv". La troverete live anche su ilBianconero.com.