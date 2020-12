7









Domani contro il Genoa Paulo Dybala sarà in campo dal 1' accanto a Cristiano Ronaldo per provare, finalmente, a rilanciare le proprie quotazioni in casa Juve. Nonostante il rientro a disposizione di Alvaro Morata, infatti, Pirlo continuerà sulla linea intrapresa in settimana, quando ha iniziato a preparare la gara di Marassi considerando squalificato lo spagnolo (la riduzione della sanzione è arrivata ieri pomeriggio).



RETROPENSIERO - A fornire però una chiave di lettura un po' diversa da quella più immediata ci pensa Calciomercato.com, secondo cui i tentativi dell'allenatore bianconero di valorizzare Dybala non siano dettati solo dalla volontà di ritrovare il campione che era e fare del sano turnover (mercoledì c'è l'Atalanta). Ci sarebbe anche la volontà, infatti, di valorizzarlo per potergli dare più mercato. Insomma, farlo giocare e sperare in un suo rilancio sul campo solo per poterlo utilizzare meglio nelle prossime trattative. TUTTI GLI USI - Il rinnovo del contratto di Dybala con la Juventus, in scadenza nel 2022, procede infatti a rilento a causa delle alte richieste di stipendio (oltre 10 milioni di euro) e dunque la società si guarda intorno per trovare potenziali acquirenti. La Joya, perché no, potrebbe essere un'importante plusvalenza per far rifiatare le finanze, o magari rientrare direttamente come contropartita tecnica in un'operazione per un top player. Magari Pogba?