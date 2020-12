Al minuto 57 di Genoa-Juventus Paulo Dybala si sblocca finalmente in campionato dopo aver segnato per l'ultima volta in campionato nel derby di ritorno della scorsa stagione contro il Torino, disputato il 4 luglio. La Joya porta in vantaggio la Juve con un'azione delle sue, un movimento ad attaccare la profondità palla al piede culminato con una perfetta chiusura rasoterra di sinistro. Sono passati da allora 162 giorni! Ed è bello sottolineare come nell'esultare Dybala non solo sia stato sommerso dai compagni, ma sia andato ad abbracciare Andrea Pirlo che gli ha dato questa opportunità oggi nonostante fosse tornato a disposizione Morata.