Stasera la Juventus è chiamata a non cadere in passi falsi al Marassi, contro il Genoa, un incrocio che porta bene ad un attaccante bianconero, Paulo Dybala. Infatti, come riporta il club sul sito ufficiale, “Nell’agosto 2017, Paulo Dybala ha siglato la sua prima tripletta in Serie A, al Ferraris contro il Genoa. Quella del grifone è la squadra contro cui l’attaccante argentino ha segnato di più in gare esterne nella competizione (quattro)”. La Joya sta attraversando un periodo di forma straordinario, in gol da due partite consecutive contro Bologna e Lecce, due vere e proprie perle da stropicciarsi gli occhi.