Debutto in Serie A per Marco Olivieri, attaccante classe '99 della Juventus Under 23 e fresco vincitore della Coppa Italia di Serie C. 4 gol e 3 assist quest'anno in 27 partite stagionali con la squadra di Pecchia, una manciata di panchine in prima squadra fino all'esordio di stasera a Marassi, quando Sarri l'ha fatto entrare all'83' al posto di Dybala per il finale di partita contro il Genoa. Dieci minuti circa per affacciarsi in prima squadra, un primo passo aspettando nuove opportunità future.