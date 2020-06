A pochi minuti dal fischio d'inizio della partita di Marassi tra Genoa e Juventus, il difensore brasiliano Danilo ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Come tutte le squadre che vogliono vincere qualcosa, dobbiamo affrontare tutte le partite come se fossero finali. E così sarà, con grande impegno e intensità da qui in avanti".