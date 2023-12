Mimmo, ex capitano del Genoa cresciuto nella Juve, ha rilasciato un'intervista al Secolo XIX a due giorni dalla gara tra il Grifone e i bianconeri: "Il gol all'ultima sfida, che ricordi di quella sera?. Venivo da una settimana dura, avevo sbagliato il rigore nel derby e sapevo di aver deluso tanti tifosi. Mi ritrovai di nuovo sul dischetto, nello stesso minuto, davanti alla mia gradinata. Non potevo sbagliare".- "Ci vuole coraggio a criticare Gilardino, il Grifone non è mai stato messo in difficoltà da nessuna squadra in questo campionato, ad esclusione della prima giornata. Il mister è bravo, sappiamo quello che è riuscito a fare l'anno scorso e farà bene anche quest'anno. Sta facendo un lavoro eccezionale, il Genoa se la sta giocando con tutti. Il prendere gol sempre nei finali può essere un problema mentale ma sono sicuro che Gilardino ci sta lavorando e riuscirà a risolverlo".