Una storia che ha dell'incredibile. Stando a quanto riporta Gazzetta.it il designatore arbitrale Gianlucainfatti non avrebbe fermato l'arbitrodopo gli episodi di Genoa-Juve. Massa è certamente un arbitro esperto e per questo potrebbe non essere fermato. Sarebbe invece in discussione la posizione di Micheleche era al Var. Il motivo sarebbe appunto il non aver richiamato Massa in occasione del tocco di mano di Bani almeno a rivedere l'azione ai monitor. Per questo rischia di essere fermato, valutazioni in corso.