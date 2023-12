In questi casi meglio accontentarsi del pareggio piuttosto che rischiare di perdere. La Juve avrebbe potuto gestire molto meglio questa partita, ma giocare a Marassi contro il Genoa non è mai semplice per nessuno. Un punto guadagnato o due persi? Dipende tutto dall'Inter. Ma qui c'è un problema evidente: gli attaccanti non segnano. A Chiesa è servito un rigore, che Vlahovic non si è sentito di tirare. Ma quante occasioni si sono contate? La più grossa è arrivata su calcio d'angolo, con un miracolo del portiere rossoblù. Per il resto zero, il nulla più totale. E poi il Var... Alla Juve, questa sera, mancano un rigore e un'espulsione!



Nel video qui sotto il commento integrale a caldo di Marcello Chirico.