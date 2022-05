Andatelo a dire ad Arrivabene e Agnelli che questa partita non contava niente: ci sono in ballo ancora 5 milioni. Ma poi, ragazzi, un po' di orgoglio ce l'abbiamo?



Non hai fatto questa grande gara, hai fatto però anche gol, e poi non riesci a portarti a casa un altro gol? Contava per il terzo posto, eh! E qualcuno voleva andare a vincere lo scudetto...



Capitolo singoli: Kean si mangia di tutto, ancora una volta. Dybala raggiunge Baggio, ma non confrontateli: Robi era un Pallone d'Oro. E su Vlahovic...



