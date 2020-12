Aveva a disposizione 5 ex Juve a disposizione Rolando Maran, ha deciso di schierarli tutti. Nella formazione del Genoa che sta affrontando in bianconeri a Marassi, infatti, ci sono cinque elementi che hanno vestito la maglia della Juventus. Il rientrante portiere Mattia Perin, tuttora di proprietà della Vecchia Signora, così come dall'altra parte del campo Marko Pjaca, e sulla fascia sinistra Luca Pellegrini. Come dimenticare in passato l'esperienza juventina di Stefano Sturaro. Infine, meno facile ricordarsi di quando Andrea Masiello era un giovane di casa Juve che fu fatto esordire in Serie A da Capello.