. Secondo La Gazzetta dello Sport, la rivisitazione del "day after" da parte dei vertici arbitrali italiani considera il braccio di Mattia- evidentemente largo - punibile ma non per un rigore definibile al 100%: si tratta di un caso limite, quello verificatosi durante, che coinvolge la responsabilità sia di chi ha diretto la gara (Davide) sia di chi c'era al(Michael). Un arbitraggio non positivo nel complesso, sicuramente. Ma la sensazione è che il primo non sarà fermato dal designatore Gianluca, mentre sul secondo sono in corso valutazioni.La condizione che rendeva punibile il giocatore rossoblù è la larghezza del braccio, che ha aumentato il volume della sua figura e che il Var avrebbe erroneamente avallato con la "scusa" che l'arto non è andato deliberatamente verso il pallone. Ma nel computo della partita c'è anche un altro errore grave, di cui è "colpevole" soprattutto Fabbri che in un caso simile aveva il dovere di intervenire richiamando il collega: l'intervento di Ruslana tacchetti esposti su Kenanera da rosso diretto, perché tale da mettere a repentaglio l'incolumità dell'avversario. I vertici, dunque, sono rimasti insoddisfatti: arriveranno provvedimenti?