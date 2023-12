Le parole di Andreaai microfoni di DAZN prima di- "Bellissimo ricordo. L'anno dopo sono entrato nelle giovanili del Genoa. Sì, mi fa effetto, realizzare è difficile...".- "Importantissimo, il Genoa fa sempre bene nei primi 45 minuti".L'esterno bianconero classe 2000 è apparso molto emozionato al suo ritorno a Marassi, nello stadio della sua città, per una partita contro la squadra in cui è cresciuto e alla quale è rimasto molto legato. Come raccontato dai bordocampisti di DAZN, Cambiaso si è trattenuto a lungo per salutare, oltre ai membri dello staff tecnico rossoblù, anche altre persone presenti allo stadio, dove questa sera c'è anche la sua famiglia al completo.