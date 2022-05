Questa sera la Juve di Max Allegri farà visita al Genoa di Blessin in uno scontro di vitale importanza per i rossoblù che, sono in piena lotta salvezza. Ma sarà anche una grande occasione per la Vecchia Signora di ottenere un primato che manca ormai dagli anni 60. La Juventus infatti, ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Genoa e potrebbe registrare più successi di fila contro il Grifone nella competizione per la prima volta dalle sette vittore consecutive tra il 1957 e il 1960.