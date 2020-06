A pochi minuti dal fischio d'inizio di Genoa-Juventus, Maurizio Sarri deve ancora sciogliere un ultimo dubbio: a centrocampo, insieme a Pjanic e Matuidi, potrebbe non esserci Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano infatti, secondo quanto riporta Sky Sport, è in forse per la sfida di Marassi: se non dovesse farcela, al suo posto è pronto il gallese ex Arsenal Aaron Ramsey.