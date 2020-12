L'arbitro di Genoa-Juventus, che comincerà alle 18 a Marassi, è il brindisino Marco Di Bello. Per la quarta volta nella sua carriera dirigerà una sfida tra rossoblu e bianconeri. La prima risale al 22 marzo 2015, prima in assoluto di Di Bello con la Juve: vinsero gli uomini di Allegri per 1-0 (Tevez). La seconda il 22 gennaio 2018: di nuovo all'Allianz Stadium, di nuovo 1-0 (Douglas Costa). Infine l'ultimo precedente il 17 marzo 2019: allo stadio Ferraris, teatro anche della sfida di oggi, il Genoa vinse 2-0 (Sturaro, Pandev) con polemiche per due rigori negati a Mandzukic.