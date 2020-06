Pronti via e giallo sfiorato per. Una certezza. Sempre e comunque. Il difensore di proprietà della Juve e in prestito al Genoa ha superato i 17 cartellini gialli nella singola stagione, quasi un record. Quest'anno ha rimediato già due squalifiche per somma di ammonizioni. Se dovesse tornare in bianconero e la società dovesse decidere di tenerlo in squadra, questo aspetto è sicuramente da migliorare.