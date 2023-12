Le parole di Massimilianoa DAZN prima di- "Il Genoa ha fatto il 67% dei gol nei primi 45 minuti, corre molto e pressa, in casa crea difficoltà. Bisogna avere l'approccio giusto".- "Va in tribuna, il pestone è risolto ma ha preso un colpo al costato. Si è allenato a parte ma ieri e oggi aveva grande dolore, non è in grado di giocare. Miretti è in buona condizione, a Firenze aveva segnato, ma in ogni caso servirà una partita giusta per l'approccio e di livello tecnico".- "Hanno fatto gol importanti poi si sono fermati, l'importante è che facciano prestazioni al servizio della squadra".