Il tecnico dellaMassimilianoera una furia al triplice fischio della gara tra Genoa e Juventus. Stando a quanto riferisce Dazn l'allenatore bianconero non era arrabbiato soltanto per colpa dell'arbitraggio di Massa per cui mancava un'espulsione ed anche un calcio di rigore per la Juve, ma secondo Max infatti con un pizzico di cattiveria in più la gara si sarebbe potuta vincere. Per questo Allegri ha lasciato il prato di Marassi al triplice fischio molto arrabbiato.