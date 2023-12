L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di Serie A, che si aprirà con Genoa-Juve. A dirigere l'incontro sarà Davide Massa della sezione di Imperia. Ovvero colui che ha arbitrato la sfida tra Napoli ed Inter due settimane fa. Una partita in cui non sono mancate le polemiche per il fallo di Lautaro Martinez su Lobotka da cui poi è nato il vantaggio nerazzurro e per il rigore non concesso al Napoli dopo il contatto tra Acerbi e Osimhen. Al Var invece ci sarà Di Bello. ( QUI la designazione completa per la sfida di venerdì al Marassi).