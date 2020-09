Il Genoa è a un passo da Luca Pellegrini. Secondo quanto riporta Sky Sport l'accordo tra i rossoblù e la Juventus è vicino dopo il pressing del ds Faggiano negli ultimi giorni. Il terzino classe '99 era stato escluso da Pirlo dalla lista dei convocati per la gara contro la Sampodoria proprio perché in uscita dai bianconeri. Al giocatore si erano interessate anche Fiorentina e Atalanta, ma ora il Genoa sembra aver fatto lo scatto decisivo e Pellegrini in rossoblù ritroverà Rolando Maran che l'aveva valorizzato a Cagliari.