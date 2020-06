Il tabellino di Genoa-Juve, finita 3-1 per i bianconeri.



Il tabellino



Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaro, Masiello; Ghiglione (62' Barreca), Cassata (76' Pandev), Schone (46' Lerager), Behrami, Sturaro (75' Biraschi); Favilli (46' Sanabria), Pinamonti. All.: Nicola.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic (74' Ramsey), Rabiot (83' Matuidi); Bernardeschi (66' Douglas Costa), Dybala (83' Olivieri), Ronaldo (74' Higuain). A disp: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Wesley, Matuidi, Muratore. All.: Sarri.

Marcatori:​ 50', Dybala (J), 56' Ronaldo (J), 73' Douglas Costa (J), 75' Pinamonti (G).

Ammoniti: Favilli, Schone, Sturaro, Cassata, Masiello (G); Bonucci (J).