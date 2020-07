Una delle migliori partite dell'era Sarri. Giocata con la mentalità del tecnico bianconero, la Juve sempre in pressing e il Genoa che non riesce mai a ripartire. La vittoria è arrivata grazie a tre gol spettacolari di Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Uno a testa con la Juve che torna a casa con tre punti e tante certezze in più. Rivedi i gol e gli highlights della partita di Marassi: