Il futuro di Nicolò Rovella tiene ancora banco. Juventus e Inter restano le destinazioni più probabili per il 19enne regista del Genoa che ad oggi non ha ancora rinnovato il contratto con i rossoblù in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo il Corriere dello Sport, la firma del ragazzo dovrebbe comunque arrivare a giorni, preservando il Genoa dall'eventualità di perdere il giocatore al termine di questa stagione senza incassare neppure un euro. Nel nuovo contratto verrebbe inserita una clausola rescissoria piuttosto bassa, oscillante tra i 5 e gli 8 milioni di euro, che di fatto non ostacolerebbe una sua cessione in tempi brevi. L'Inter spinge, cerca il sorpasso sulla Juve che è avanti. Duello già nel mercato di gennaio.