Genoa-Inter, la moviola e gli episodi dubbi

La moviola di. Almeno due gli episodi contestati e che hanno scatenato le proteste del Grifone.85' - Mkhitaryan entra da dietro su Gudmundsson e Doveri lo ammonisce79' - Ammonito anche Barella per proteste69' - Giallo a Dragusin per un intervento falloso su Sommer nel tentativo di anticiparlo67' - Ammonito Gudmundsson che ferma Mkhitaryan tirandogli la mano da dietro frenando una ripartenza nerazzurra55' - Giallo a Gilardino per proteste dalla panchina

53' - Proteste del Genoa per un possibile rigore: sul colpo di testa di Vasquez, presunto tocco di mano di Thuram in area nerazzurra. Doveri lascia proseguire perché a su giudizio il braccio è attaccato al corpo



42' - Proteste del Genoa sul gol dell'Inter: i rossoblù chiedevano di annullare il gol per una presunta spinta di Bisseck su Strootman. Ma Doveri convalida la rete di Arnautovic (QUI il VIDEO dell'episodio)