"Per noi, il gol di Arnautovic era da annullare ". Matteo, responsabile del settore tecnico, comunica la posizione ufficiale dell'Associazione Italiana Arbitri durante l'Open Var, il format di Dazn dedicato alla revisione degli episodi in campo con l'ausilio della tecnologia. "In quell'azione di Genoa-Inter, la spinta di Bisseck su Strootman era fallo", spiega Trefoloni, sottolineando: "Sui contatti nella parte alta del corpo, conta l'intensità. Qui, probabilmente, in una decisione presa nel giro di pochi secondi, Doveri ha valutato in modo errato". (Foto in copertina di Dazn)