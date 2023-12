Nel 43º minuto di, i nerazzurri conquistano il vantaggio con un gol di. Tuttavia, nell'azione che ha portato al gol, emerge un fallo non sanzionato di Bisseck, come evidenziato da Lucasu Dazn: "Spinta evidente a due mani su Strootman, si aiuta a saltare liberamente. L'infrazione è chiara". La mancata penalizzazione di questa azione controversa aggiunge una dimensione di polemica alla partita, mettendo in risalto la necessità di una revisione degli episodi cruciali attraverso il VAR per garantire una giustizia sportiva equa e trasparentem revisione al Var che non c'è stata.