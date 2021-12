Non solo la brutta sconfitta, ma anche l'ansia per le condizioni di: serata da dimenticare per il, che domenica sera affronterà la Juventus. Negli ultimi minuti del match contro il Milan, Rovella si è accasciato a terra per un problema fisico e non è riuscito a proseguire la partita, costringendo Shevchenko alla sostituzione. Nelle prossime ore saranno valutate le sue condizioni in vista della partita contro la squadra che ne detiene il cartellino: un'operazione, quella col Genoa, al centro anche delle indagini sulla plusvalenze del club bianconero.