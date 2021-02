"Quella di Eldor Shomurodov è la rete più veloce segnata da un giocatore del Genoa in Serie A subentrato dalla panchina (dopo 2 minuti e 58 secondi) da Stefano Sturaro contro la Juventus nel marzo 2019 (1 minuto e 32 secondi). Lampo."



Questo il dato Opta relativo al gol di ieri del momentaneo 1-1 del Genoa contro il Verona (partita poi finita 2-2). Sturaro segnò quel gol velocissimo contro la sua ex Juve. E tanto per chiudere il cerchio, Sturaro ieri ha affrontato il Genoa da avversario, essendo passato al Verona nel mercato di gennaio.