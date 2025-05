Genoa, il ds Ottolini: 'Miretti? Stiamo facendo valutazioni'

Getty Images

Genoa, le parole di Ottolini su Miretti

Prima didirettore sportivo del club ligure, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dove si è soffermato sul futuro di alcuni giocatori tra cui FabioIl centrocampista italiano è in prestito dalla Juventus e nell'accordo non c'erano inclusi diritti di riscatto.Il dirigente ha risposto così sulla situazione di Zanoli, Miretti e Pinamonti: "Siamo contenti di loro tre, penso che abbiano dato un contributo importante a questa squadra. Fabio oggi ha avuto purtroppo questo problema. Stiamo facendo delle valutazioni e ogni situazione è differente, valuteremo con le rispettive società cosa fare".

Ottolini quindi non ha escluso anche un'eventuale permanenza di Miretti al Genoa ma non dipenderà dal club rossoblù visto che la Juventus ha il pieno controllo del giocatore e dovrà decidere cosa fare dopo la stagione in prestito. Miretti ha già concluso il campionato a causa dell'infortunio alla spalla che lo ha costretto all'operazione.