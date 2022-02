Torna a vedere il campo Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 di proprietà della Juve è rientrato a disposizione del Genoa e del nuovo allenatore Alexander Blessin dopo l'infortunio che lo ha costretto ai box per diverse settimane, subentrando nella partita di ieri contro la Salernitana finita 1-1. Buono il suo ingresso in campo a gara in corso, come riconosciuto anche dal tecnico tedesco che si è detto "molto soddisfatto" sia di lui che di Andrea Cambiaso, altro interessante prospetto nel mirino dei bianconeri.