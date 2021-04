Il cammino della Juventus per agguantare un posto in Champions League passerà dalla sfida di domani contro il Genoa, nettamente rigenerato dall’avvento in panchina di Ballardini. Il tecnico del Grifone ha diramato la lista dei convocati per il match contro la squadra di Pirlo:



Portieri: Marchetti, Paleari, Perin



Difensori: Biraschi, Criscito, Goldaniga, Masiello, Onguene, Zapata, Zappacosta



Centrocampisti: Badelj, Behrami, Cassata, Ghiglione, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Zajc



Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov.