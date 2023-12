Manca sempre meno a Genoa-Juventus, in programma questa sera alle 20:45. Rosa quasi al completo per la Juve, escludendo le squalifiche prolungate di Pogba e Fagioli, mancano solo Moise Kean e Mattia De Sciglio, che rientreranno a gennaio. In casa Genoa invece, Gilardino perde Retegui per un infortunio muscolare ma ritrova due giocatori rispetto alla sfida persa contro il Monza, ovvero Bani e Malinovskyi. Di seguito la lista dei giocatori convocati dal Genoa.