Albertha parlato così a Dazn dopo la gara contro la Juventus:"Penso sia un punto importante, abbiamo giocato bene, siamo stati compatti e abbiamo giocato da squadra. Siamo un buon gruppo, felici per il punto, potevamo portare a casa i tre punti, ma ci accontentiamo. La Juventus è uno dei migliori club nel mondo"."I tifosi sono tutto per noi, quando giochiamo in casa sono un giocatore in più, abbiamo uno dei tifi migliori d'Italia. Amiamo giocare in casa per questo e anche contro grandi squadre riusciamo a fare grandi partite come questa sera"."Voglio godermi i momenti, viverli. Sto molto bene qui a Genova e voglio continuare a crescere gara dopo gara. Voglio divertirmi e giocare bene qua al Genoa".