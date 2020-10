Ottime notizie in casa Genoa, quelle che tutti aspettavano. Giorno dopo giorno, il grande focolaio di giocatori positivi al Covid-19 scoppiato a poche ore da Napoli-Genoa si sta riducendo. Alla conta si aggiungono anche gli ex Juventus Marko Pjaca e Luca Pellegrini, come recita il comunicato apparso sul sito del Grifone: “Il Genoa Cfc comunica che Luca Pellegrini e Marko Pjaca sono risultati negativi al Covid-19. Entrambi i calciatori hanno sostenuto oggi le visite di idoneità medico-sportiva”.