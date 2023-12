Manca sempre meno a, partita che anche i rossoblù hanno continuato a preparare nella giornata di oggi. Questo il report ufficiale reso noto dal club ligure: "Un altro allenamento è stato archiviato da Badelj e compagni, nell’attesa della sfida con la Juventus che vedrà il tutto esaurito. Saranno quasi 35mila gli spettatori sugli spalti tra abbonati, paganti e intestatari di tagliandi di servizio. In sala riunioni ‘Gila’ ha iniziato a entrare nei dettagli del canovaccio tattico, prima dell’attivazione in palestra e della prosecuzione sui campi del ‘Signorini’. Davanti ai dirigenti il team ha perfezionato il programma come nei piani, poi il pranzo in club house e arrivederci a domani. Gli avversari detengono la striscia più lunga di imbattibilità nella competizione (10 match). Tre i successi consecutivi fuori casa".