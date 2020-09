Il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano ha parlato ai giornalisti, affrontando diversi argomenti di mercato, tra cui il doppio arrivo di Zappacosta e Pjaca: "Loro sono già qui, stanno completando le visite mediche. Cercheremo di fare il prima possibile perché Zappacosta è un trasferimento internazionale. Loro hanno già firmato, aspettiamo solo le visite. Li abbiamo presi per cercare di farli star bene e farci star bene, io credo in questi giocatori e speriamo vada come deve andare". Sempre su Pjaca: "Il suo entusiasmo è alto, aveva altre possibilità ma ha scelto Genoa. L’ho stalkerizzato insieme a Perin e Badelj, l’ho fatto chiamare anche da Kulusevski e altri suoi compagni di squadra per farlo venire qui. Arriva in prestito secco, il ragazzo voleva così perché vuole tornare ad alti livelli. Era difficile fare un riscatto così importante".