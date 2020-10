1









Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport su Juve-Napoli: "Giudizio? Posso dare un giudizio su Genoa-Napoli. Avevamo un aereo alle 6 da Genova, avevamo saputo di qualche situazione che non andava. Abbiamo chiesto se potevamo fare i tamponi a Napoli entro le 11 per sapere il risultato, e non ci era stato assicurato. Abbiamo annullato il charter e rifatto la mattina così da sapere i tamponi per il giorno gara imposto dal protocollo. Ragazzi svegli fino a notte, c'era stata la situazione di Schone con carica vitale bassa. Ma siamo partiti uguali e siamo andati. Poi vedete voi...".