Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato a Sky della situazione della squadra "Ci siamo trovati in questa situazione, abbiamo subito pensato al rinvio. E' giusto rispettare le regole, ma eravamo consci che bisognava stare sull'attenti. Il nostro pensiero, che deve essere quello di tutte le squadre, è quello di salvaguardare la salute di tutti, comprese le famiglie. Era giusto rinviare, non avevamo preclusioni come non le abbiamo avute per Napoli. Qualche nuova positività? E' meglio aspettare, qualcosa è successo ma non così gravoso. Oggi ci sarà un allenamento, si è fatto il tampone per allenarsi".