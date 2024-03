Koni De Winter, difensore del Genoa, ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro la Juventus: "E’ quello che cercavamo. Siamo venuto da 3 sconfitte in 5 partite. Volevamo fare di tutto per portare punti al Genoa"."Bello bello. E’ la mia casa, mi hanno preso che avevo 16 anni e ho fatto tanti alla Juve. E’ sempre bello tornare""E’ bello, mi sento crescere e questo è importante. Lavoro e vediamo cosa esce"Abbiamo fatto di tutto per portare un punto a casa. Poi abbiamo combattuto, la Juve è molto forte ma siamo stati bravi".