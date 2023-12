Koniha parlato a Dazn dopo la gara contro la Juventus. Le sue parole:"Chiellini un esempio. Quando avevo 16 anni vedevo che era un leader, ti aiutava, per me il difensore più forte che io abbia visto"."Stare sempre sul pezzo, interventi cattivi, poi indosso anche la mascherina ora, provo ad imitarlo"."Nei momenti difficili la squadra viene insieme, abbiamo dimostrato carattere e portato a casa un punto"."Meno male che sono difensore, lui sta a centrocampo, lo incontro poco. Giocare a Marassi con questa gradinata? Bellissimo, non pensavo. Ci aiutano ogni volta nelle gare in casa per fare punti".