Mimmo Criscito, a Sky Sport, parla così poco prima di Genoa-Juve.



IL MOMENTO - "Come si riparte? Sicuramente per me è stata una settimana difficile. L'errore è pesante e me lo porterò per tutta la vita. Il calcio fa sorridere e piangere, adesso ci aspettano 3 partite importanti. Sappiamo di affrontare una grande Juve, sarà un'ottima partita. Dobbiamo dare tutto".



TITOLARE - "Pentito di non essere andato via? La scelta la rifarei, sono contento di essere qui a combattere. Vincere la B? Sono pronto, siamo in A, lottiamo per la categoria e ce la metteremo tutta".