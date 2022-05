Domenico Criscito, dopo la serata da sogno che si è regalato ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:



RISCATTO - 'Il calcio da e toglie. Stasera mi ha dato tanto mentre settimana scorsa tanta delusione. Ho sempre pensato a lavorare. Sono contento per la vittoria perchè ce lo meritiamo".



PAROLE - "Si sbaglia e si devono capire gli errori per non ripeterli. Le prossime due partite sono importantissime e dobbiamo fare tanto. I tifosi mi danno tanto, Genoa per me è la mia vita, sono molto felice di essere qui. Io amo il Genoa".