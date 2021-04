Contro la Juventus domenica pomeriggio non ci sarà Kevin Strootman, assente per squalifica. Chi sarà il suo sostituto? Stando a quanto riporta Calciomercato.com, Nicolò Rovella parte indietro nelle gerarchie. Il tecnico del Genoa Ballardini starebbe infatti pensando a uno tra Francesco Cassata e Filippo Melegoni al posto dell’olandese, lasciando inizialmente in panchina proprio il futuro giocatore della Juve, acquistato a gennaio (in un'operazione che ha portato in rossoblù Portanova e Petrelli) e lasciato in prestito in Liguria fino al 2022.



Nel frattempo, prima che al Genoa i bianconeri hanno da pensare al Napoli...