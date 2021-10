In attesa di vederlo alla Juventus, infatti, sta brillando in Liguria, nonostante i balbettii di inizio stagione del suo Grifone. Pedina sempre più insostituibile per Davide Ballardini che a lui rinuncia quasi mai. Un'investitura conquistata sul campo e giustificata dalla serie di prestazioni in crescendo, si sta mettendo in luce anche per il suo inaspettato spirito di sacrificio. E' già il miglior assistman dei rossoblù (3 in 8 partite), ma risulta essere anche il giocatore che anche il giocatore che macina più chilometri in ogni gara. E dopo appena una stagione è già maturato enormemente.A godere di questa crescita - come riporta calciomercato.com - è anche Roberto Mancini, che Rovella lo ha già messo nel mirino da tempo e che presto potrebbe chiamarlo con sé in Nazionale, rendendo più intenso quell'azzurro finora vestito solo a livello giovanile ma sempre da protagonista. E che dire della Juventus. L'operazione definita azzardata, soprattutto per le cifre e per il fatto che da lì a pochi giorni Rovella sarebbe stato acquistabile a parametro zero, ora appare un po' più sensata. Rovella trasforma i dubbi in certezze e cresce. Occhio anche a Fagioli, che tanto bene sta facendo in B con la Cremonese.