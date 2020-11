Le notizie che giungono da casa Genoa sono, quantomeno, sorprendenti. Il presidente dei rossoblù, Enrico Preziosi, ha deciso di licenziare il direttore sportivo Daniele Faggiano. Il dirigente era arrivato in Liguria in estate, dopo la precedente esperienza al Parma, e dopo soli 3 mesi e mezzo è stato sollevato dall'incarico. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il motivo sarebbe una differenza di vedute tra il presidente e l'ormai ex direttore sportivo. Questa la nota del club: "Il Genoa CFC comunica che il Direttore Sportivo Daniele Faggiano è stato sollevato dal proprio incarico".