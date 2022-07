I tentennamenti di Raducontinuano a bloccare la chiusura definitiva dell'affare Andreaalla Juve, che comunque si farà. Il difensore non ha sciolto i dubbi relativi al suo futuro ma i due club avanzano, non escludendo l'ipotesi di cercare soluzioni alternative. Per accelerare i tempi i rossoblù hanno così provato a chiedere ai bianconeri di sostituire il cartellino di Dragusin con quello di Nicolò. Allegri, almeno per il momento, non pare intenzionato a privarsi del giovane regista, preferendo prima valutarlo attentamente nel corso della preparazione estiva. Lo scrive stamane il Secolo XIX.